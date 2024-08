Porque me imagino que los (candidatos) que participaron sabían que había un consejo y que había un tribunal, y que se tenía que ajustarse a un fallo, también con el derecho de inconformidad y de presentar pruebas si hubo irregularidades, pero revisar acta por acta, y eso corresponde al tribunal.

“Eso corresponde al tribunal electoral y conocer a ciencia cierta quién triunfó. Pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decide.

Ante el conflicto poselectoral en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que nadie se puede autoproclamar victorioso hasta que no haya una decisión oficial de las autoridades correspondientes de ese país.

Que la autoridad electoral dé a conocer los resultados, que se siga el procedimiento establecido. Igual que aquí hay un consejo electoral y hay un tribunal electoral para explicarlo; entonces ya el consejo resuelve y pasa este asunto al tribunal, incluso ya entregaron las actas, tengo entendido .

Se pronunció de nuevo por que no haya injerencismos ni afán de imposición desde el exterior en una decisión que corresponde únicamente a los venezolanos, además de que insistió en que se debe garantizar que no haya violencia ni confrontaciones.

No es la violencia, no es la represión el camino; la confrontación, no , comentó al recordar que en días pasados, en una llamada que tuvo con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron en que lo primordial era evitar la violencia en Venezuela.