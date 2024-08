N

o se sigue de lo anterior (entrega del 2/8/24), dice György Márkus (GM) al continuar con el capítulo 5 de Language and Production, que en la teoría social ‘todo se valga’, ni que la discusión y la crítica puramente teóricas sean impertinentes en ella. Marx impone estrictos requisitos para una ‘teoría crítica’ (TC) de la sociedad: su marco conceptual debe permitir explicar los conflictos y antinomias recurrentes y observables de un proceso de reproducción social determinado e indicar las posibilidades de transformación en una determinada dirección. Estos postulados plantean una fuerte postura teórica, refutable empíricamente, abierta a la evaluación crítica. La pretensión básica de la teoría es práctica: llevar a determinadas fuerzas sociales a la ‘conciencia de sí’, al entendimiento de su propia situación desde el punto de vista de sus intereses y necesidades (N) reales. Pero GM añade que no existen razones lógicas/metafísicas que garanticen que las fuerzas sociales interesadas/involucradas en una transformación social radical tengan N idénticas ni que representen alternativas compatibles. La pluralidad de TC radicales puede ser un hecho normal de la vida ideológica. Debemos señalar, dice, algunas de las consecuencias que tiene la interpretación aquí propuesta de fuerzas productivas y de relaciones de producción para la comprensión de la continuidad y del progreso históricos. Pero, según GM, la vinculación directa de estas dos nociones, que Marx realiza mediante el concepto de desarrollo de las fuerzas productivas, es insostenible a la luz de las consideraciones anteriores y se mantiene hincada en la tradición hegeliana. Concibe la continuidad de la historia como la preservación de una sustancia que atraviesa una constante expansión y universalización al ser transformada incesantemente en sujeto y viceversa. Pero el paradigma de la producción (PP) (a través de las nociones de objetivación y apropiación) postula la historia como el proceso material de una incesante transmisión de la tradición en el sentido pleno: la continuidad es el rasgo inmanente constitutivo de la historia, porque la vida humana sólo es posible mediante la adquisición e interiorización de algunos de los resultados objetivados del desarrollo previo. Pero apropiación implica un proceso selectivo que no es simple preservación: es heredar el pasado dominando sus resultados de acuerdo con las N del presente. La discontinuidad no es la negación abstracta de la continuidad. Acarrea un cambio en aquellos criterios de selección mediante los cuales las generaciones presentes se apropian y reproducen activamente los ‘productos’ del pasado. La discontinuidad existe en la historia como cambio de dirección de la continuidad histórica. Es por tanto imposible ‘inferir’ el progreso de la continuidad empírica de la historia. El progreso construye una ‘unidad superior’ de la historia desde el punto de vista de un futuro deseado determinado. Las teorías del progreso histórico representan una de las maneras de proclamar la validez universal de valores y fines prácticos que brotan de una cultura. En tanto construcción de unidad desde el punto de vista de un futuro determinado, el ‘progreso’ no sólo implica elegir una opción particular de desarrollo. Puesto que Marx caracteriza el progreso como desarrollo de las fuerzas productivas, esto significa, desde el punto de vista del socialismo, un mayor dinamismo de las N y capacidades (C) humanas hacia una mayor reducción del tiempo de trabajo necesario. Interpreta el futuro como ‘consumación’, ‘actualización real’ de propósitos de valor ya activos. Se trata de una elección que no puede ser irracional, no lo es en Marx, y que depende del análisis de las raíces sociales de la miseria y el sufrimiento humano en la sociedad burguesa actual y de los caminos y fuerzas disponibles para su superación.