▲ RATIFICA EL TEPJF TRIUNFO DE SHEINBAUM. Por cuatro votos contra dos, la sala superior del Tribunal Electoral ratificó ayer los resultados de la elección presidencial y confirmó la validez del cómputo del INE, que da a Claudia Sheinbaum 59.75 por ciento del total de votos. Señaló que quienes se inconformaron con el resultado no aportaron suficientes pruebas. Foto La Jornada

rimero fue en las urnas y ahora en el Tribunal Electoral federal: la oposición se muestra devastada, sin capacidad siquiera para presentar argumentación judicial que erosione el capital electoral morenista, sin hilar cuando menos algún alegato ante magistrados para alcanzar a demeritar en algo el triunfo específico de Claudia Sheinbaum Pardo.

Tiempos hubo en que la oposición lucía en discursos y en sus formulaciones jurídicas, aunque la aplanadora partidista en turno la aplastara por vía aritmética: ahora ni eso. Los 233 alegatos de inconformidad presentados por la oposición, en su mayoría por los residuos de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, no tuvieron mayor consistencia y, carentes de calidad probatoria mínima, fueron desechados por los cuatro magistrados electorales alineados con la 4T (Soto, De la Mata y Fuentes, más la convidada sólo para estos menesteres, Valle), mientras los dos no alineados (Otálora y Rodríguez Mondragón) peleaban infructuosamente en busca de que en 66 de las 170 mil casillas del pasado 2 de junio se aceptara algún tipo de irregularidad, que no afectaría para nada la validez del triunfo claudista. Pero ni eso fue aceptado: ni una coma, es decir, ni un voto fue anulado a la científica de la coleta alaciada.

El absoluto fracaso de la oposición en este punto judicial deslegitima la retórica de presunta combatividad que aún le queda: no tuvo capacidad argumental y procesal para mostrar las presuntas irregularidades cometidas por el morenismo y sus aliados. Viene una segunda etapa, a desahogar la semana próxima, cuando se resuelva si proceden los señalamientos que buscan anular la elección, entre otras razones por una presunta injerencia abierta del Presidente de la República en favor de la candidata de su partido.

Parece muy, pero muy difícil que los magistrados electorales llegaran a tomar una medida extrema. Con casi 60 por ciento de los votos a su favor, con una realidad política que hora tras hora asume como irrevocable su triunfo y con una oposición ineficaz y desarticulada, Claudia Sheinbaum Pardo se encamina a recibir la constancia de mayoría y la declaratoria de validez de su elección como titular del Poder Ejecutivo federal.