El único resultado concreto del operativo fue la localización del vehículo en el que huyó, propiedad de un policía autonómico catalán, que fue detenido posteriormente, al igual que otro agente que también colaboró con la huida del político nacionalista.

Además, se registraron 22 heridos leves durante la concentración y posterior disolución de la aglomeración de simpatizantes de Puigdemont a las puertas del Parlamento, que fueron rociados con gas pimienta por los agentes antidisturbios de la seguridad pública autonómica.

A pesar de que en Barcelona había un operativo policial intenso para localizar al ex presidente, de que todos los partidos políticos estaban más pendientes de si finalmente lo localizaban o no, y de que incluso el presidente del Parlamento, Josep Rull, ex consejero del gobierno de Puigdemont, valoró suspender el pleno para garantizar los derechos de todos los diputados, en referencia al impedimento del ex presidente de participar en el debate por la orden judicial en su contra, finalmente el socialista Illa logró sacar adelante la investidura por 68 votos a favor frente a 66 en contra, y gobernará Cataluña hasta 2028.

De esta manera, Illa se convierte en el tercer presidente de la Generalitat de las filas socialistas desde la restauración a la democracia, después de Pasqual Maragall y José Montilla.