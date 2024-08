Néstor Jiménez

Viernes 9 de agosto de 2024, p. 31

En el cuarto día de reuniones entre la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y gobernadores del país, ayer se analizaron los proyectos que impulsará para la región del sur-sureste en el primer año de su gobierno. Por su parte, los mandatarios también presentaron algunas de las obras que buscan promover en lo que será también el arranque de sus administraciones.

Frente a los gobernadores, Sheinbaum expuso que “en el caso de Veracruz, me comprometí a la vialidad en el puerto de Veracruz y, en el caso de Coatzacoalcos, a un puente que llegue directamente al puerto. En el caso de Yucatán, me comprometí a apoyar el ‘renacimiento Maya’ que ha estado planteando (Joaquín) Huacho Díaz Mena, pero lo que no queremos es presentar todas las propuestas y comprometernos a algo que después no podamos cumplir”.

A la reunión acudieron el gobernador saliente de Yucatán, Mauricio Vila, y el entrante, Joaquín Díaz Mena.

En tanto, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, sostuvo que pondrá todo su empeño para pacificar el estado.