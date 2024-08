Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2024, p. 30

Sin ofrecer pruebas, el sector privado estimó que el bloqueo de la autopista México-Puebla y el Arco Norte por parte de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan ha causado un impacto económico por alrededor de 10 mil millones de pesos a empresas transportistas.

Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), explicó que el monto se refiere a ingresos perdidos, pólizas por pagar, salarios de conductores, entre otros costos operativos, aunque no se mostraron pruebas.

Comentó que los 10 mil millones de pesos que estiman como pérdidas en 48 horas se calcularon multiplicando el costo promedio de los fletes por el número de camiones involucrados, que en este caso son alrededor de 100 mil.

Conforme pasen los minutos y las horas, los números crecen y esta cifra es especialmente para el costo que tiene para nuestra industria; hay que adicionar todo lo que impacta al valor de la cadena, y quiero decir, pues lo que le impacta a los productos de primera necesidad, perecederos, líquidos , dijo.

Comentó que está interrumpida la conectividad entre el norte y el sureste del país, afectando las cadenas de suministro, en particular el transporte de mercancías como alimentos y líquidos, autos y autopartes, entre otros bienes de consumo.

Apuntó que las afectaciones no sólo son económicas, sino también para los conductores de los camiones que movilizan las mercancías, pues no tienen donde asearse, comer e incluso satisfacer sus necesidades fisiológicas, sin contar que la movilidad de las personas tampoco es posible, dado que no pueden pasar camiones de pasajeros.

Comentó que están varadas 10 mil toneladas de productos, y ya algunos se han echado a perder, pues los transportes sólo pueden mantener la refrigeración por unas 24 horas. Precisó que no se conoce la cantidad de alimentos que ya no sirven.

Martínez Millán prefirió no hacer una estimación sobre en cuanto tiempo se puede reanudar el abasto de alimentos. Cabe destacar que este tipo de hechos, según especialistas, suele impactar en los precios, pues se crea desabasto de productos perecederos, lo cual puede reflejarse en la inflación en caso de un hecho de alto impacto.