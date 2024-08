López Obrador añadió que hay mesas de trabajo para alcanzar una solución, pero basada en la norma que estipula que la indemnización debe partir de un avalúo. Hay mesas, pero por ningún motivo aceptan, y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes, ¿no?

Luego de más de dos días de bloqueo en esa vía, el mandatario ofreció a quienes protestan por la falta de pago garantías de que no serán reprimidos. Al mismo tiempo, los llamó a no dejarse manipular por abogados que buscan que se les pague más, y reiteró que este gobierno, en justicia, ha reconocido sus reclamos como legítimos.

Después de varios sexenios, el actual gobierno federal reconoció que a los ejidatarios de Santa Rita –en las inmediaciones de Río Frío, Puebla– no se les ha indemnizado por la construcción de la autopista México-Puebla; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el pago deberá basarse en la norma vigente, a partir de un avalúo oficial

–¿Cuánto más están pidiendo?

–No sé exactamente, pero están queriendo abusar. Y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos, que no se dejen manipular por estos abogados.

Confió en que los inconformes aceptarán estas condiciones, que son justas. Y también que estén tranquilos. No se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes .