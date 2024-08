En eso estaban: “todo superchido, pero Infinito necesitaba mantenimiento, una actualización, lo que en ese entonces aún no era de uso común hablar de actualizaciones de sistemas operativos. Después de tres años la app ya estaba únicamente en un disco duro y después de siete años se me hacía difícil promover la aplicación informática de Infinito, hasta que hace un par de años el Infinito resultó finito”.

Otaola agrega: grabar un disco era demasiado lineal y no mostraba lo que era trabajar de esta manera, para que cada vez que subieras al escenario fuera una primera vez de cada melodía, replantearse toda la canción continuamente, así que hicimos la aplicación que después de un año tuvo descargas en todo el mundo .

▲ El inquieto guitarrista Alejandro Otaola estrenó ayer en plataformas su décimo material discográfico como solista, con la banda sonora de la película Desaparecer por completo, material por el cual fue nominado al premio Ariel. Foto cortesía del Centro Cultural de España

Otaola ya estaba a punto de claudicar el proyecto hasta que decidió actualizar la app. “Lo que le dije a Iraida fue que no íbamos a tocar música de hace 10 años porque sería como hacer un cover. Le mostré varias ideas musicales nuevas y todo eso comenzó a esponjar. O sea que hoy en el Centro Cultural de España presentaremos Infinito con juguetes nuevos: guitarra, pedales, letras y canciones recientes, el antiguo concepto trasladado al día de hoy”.

Pero esto no es todo, explica Otaola que: “cuando busqué al programador y le expliqué que hicimos rolas nuevas, le pregunté que si le pasaba unos archivos se podrían agregar a la aplicación y me dijo que sin problemas. Ahí me cayó el veinte, fue lo que Iraida y yo tendríamos que haber hecho estos años y eso nos permitiría volver a promover Infinito”.

Finalmente el guitarrista concluye: “para nosotros mismos Infinito fue un proyecto tan distinto que 11 años después nos damos cuenta de cómo un disco se puede trasformar en un rompecabezas, en cada actualización te enfrentas a un nuevo álbum, las canciones las puedes acomodar de una forma distinta cada día y si le vamos agregando continuamente más pedazos a las canciones eso se vuelve un infinito”.

Hoy en el Centro Cultural de España será el “primer concierto de esta nueva etapa de Infinito y la app estará en breve a disposición”. La cita será a las 19 horas en Guatemala 18, Centro Histórico. Entrada libre.