Periódico La Jornada

Viernes 9 de agosto de 2024, p. a35

Tigres avanzó a los octavos de final de la Leagues Cup, el torneo binacional de la Liga Mx y la MLS, al vencer 1-0 a Pachuca, el cual se despidió del certamen. Los felinos ahora esperan su siguiente rival, el cual se definirá hoy en el duelo entre New York City contra el New England Revolution. Marcelo Flores (izquierda) fue el autor del tanto de la victoria del club regiomontano en el Q Stadium en Austin, al conectar un pase dentro del área para sentenciar el encuentro con su disparo cruzado al minuto 65. Los Tuzos intentaron responder con ataques de Salomón Rondón, pero no pudieron vencer al arquero Nahuel Guzmán. En contraste, el Necaxa quedó eliminado al perder 5-0 ante el San José Earthquakes, en el PayPal Park.