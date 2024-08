Todavía quería correr. Dijeron que era posible, así que simplemente me aparté del resto , indicó Lyles, quien incluso compitió en esta condición el miércoles en la semifinal. De los tres últimos días, esta jornada ha sido de lejos la mejor. No puedo decir que estoy al cien por ciento, más bien al 90 o 95 , añadió.

Hasta el cierre de esta edición, ni el Comité Olímpico Internacional ni los organizadores de París 2024 habían expresado una postura.

Hace tres años, en los Juegos Olímpicos de Tokio, una prueba positiva de covid habría puesto a un atleta en aislamiento inmediato, obligándolo a un hotel especial sin contacto con otros participantes para evitar contagios. Incluso en 2022, en los Juegos de Invier-no de China, las pruebas diarias y las estrictas medidas de aislamiento fueron automáticas.

Francia también fue uno de los países que prohibió el ingreso de extranjeros que no estuvieran vacunados durante la pandemia, como fue el caso del serbio Novak Djokovic. Ahora, con las vacunas, las reglas parecieran haber cambiado.

Aunque Lyles estaba inscrito para competir en la prueba de relevos, el velocista habría decidido desistir. Creo que será el fin de mis Juegos de 2024. No es lo que soñé, pero me ha dejado con mucha alegría en el corazón. Ya sea que me apoyabas o no, admite que me viste ¿no? , publicó en redes sociales.

Pakistán celebra presea áurea histórica

Arshad Nadeem le dio a Pakistán su primer oro en atletismo al coronarse en la prueba de lanzamiento de jabalina con récord olímpico de 92.97 metros.

El pakistaní sorprendió con su primer lanzamiento, que le dio una ventaja inalcanzable desde el inicio. Así, la estrella india Neeraj Chopra (89.45), quien buscaba revalidar el título, tuvo que conformarse con la plata, por delante del granadino Anderson Peters (88.54).

En una jornada casi perfecta para Estados Unidos, Sydney McLaughlin-Levrone se impuso en 400 metros vallas al superar su propio récord del mundo y registrar 50:37 segundos, mientras su compatriota Grant Holloway cumplió al vencer en los 110 metros vallas con crono de 12:99 segundos. La también estadunidense Tara Davis-Woodhall se coronó en el salto de longitud con 7.10 metros.