punto de concluir el sexenio de los abrazos a la delincuencia, con cifras nunca vistas de asesinatos e impunidad, entre muchos otros, suele olvidarse el efecto colateral de la producción industrial de drogas químicas para la exportación al vecino del norte y a muchos otros países. Elaborar narcóticos consume mucha agua y los procesos no son limpios (deja residuos en los cuerpos de agua como en flora, fauna, aire y tierra). Si los miles de muertos en el consumo y producción no fueran razón suficiente para actuar contra los criminales (el tráfico nunca se detiene, no importan las detenciones de capos) e impedir que las zonas rurales sean devastadas, la contaminación irreversible de ecosistemas debería ser causa para enfrentar a los empresarios de la muerte ambiental.

En los pocos laboratorios encontrados, se hacen labores castrenses de detección y consignación de materiales (precursores y producto final), a veces, de narcotrabajadores, pero, por tratarse de una peculiar sustitución en labores policiacas, la Sedena no hace trabajos de limpieza y menos repara daños ambientales. Prácticamente la procuraduría encargada de esto no es llamada y parece dejarse de lado este problema que sólo puede solucionarse por especialistas. Las detenciones de narcos no resuelven el deterioro ambiental que se extiende a territorios en aparente paz, contaminando la vida de hombres, animales, vegetación y calidad de la tierra. Muchas zonas afectadas no serán viables para labores agropecuarias. Todos tenemos interés jurídico en pedir que limpien tales áreas. Del ataque al narcotráfico, ni hablamos. Abrazos aparte.