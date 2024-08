S

ilenciosamente, la comunidad rarámuri de El Trigo, en el serrano municipio de Uruachi, Chihuahua, avanza en su lucha por el agua, ambiente y territorio.

La comunidad interpuso un amparo tras la expedición de cuatro títulos de concesión de agua para uso industrial (minero) y un decreto presidencial de 2016 que eliminó las zonas de veda en la subregión hidrológica del río Fuerte. En primera instancia la jueza de distrito decidió no entrar al fondo del asunto, tras considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, pues la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio.

La comunidad interpuso un recurso de revisión (709/2023) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su fallo la Corte concluyó que la comunidad indígena solicitante habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo del maíz, en torno al cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana, cultural y ceremonial. Para esto depende del agua de la subregión hidrológica del río Fuerte. Por tanto, concluyó que dicha comunidad sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo contra los actos que reclama, puesto que pueden afectarla directamente, en sus derechos al territorio, al uso preferente de los recursos naturales, así como al derecho al agua y al ambiente sano. Esto generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos, pues las concesiones mineras pueden disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se beneficia la comunidad.