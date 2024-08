Néstor Jiménez y Redacción

Jueves 8 de agosto de 2024

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reiteró que las invitaciones para su toma de posesión se han enviado a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas. Es la política exterior de México, no es nada en particular , indicó, al aclarar que aún no hay respuestas sobre quiénes acudirán.

En tanto, al referirse nuevamente a la reunión que tuvo el martes con la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, detalló que hablamos de lo que significa ser mujer presidenta . En conferencia de prensa después de reunirse con diversos gobernadores del país, destacó que Fernández de Kirchner es de las primeras mujeres presidentas en América Latina. Ella además es una dirigente, no solamente presidenta, es una dirigente de un movimiento social .

Además, dijo, le preguntó sobre los centros de educación superior que desarrolló en su gobierno, y hablamos también de nuestro movimiento, del movimiento de la Cuarta Transformación; lo que ha significado, de los cambios que se han impulsado con el presidente López Obrador, de cómo hay gran mayoría del pueblo de México que apoya la Cuarta Transformación, y hablamos también de América Latina y su futuro .

Sensible y valiente: Cristina Fernández