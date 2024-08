Emir Olivares y Laura Poy

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2024, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la convocatoria a una marcha contra la sobrerrepresentación que –se dice– tendrán Morena y sus aliados en el Congreso.

Destacó que el resultado en favor del movimiento de transformación fue tal que la futura mandataria, Claudia Sheinbaum, no estará sujeta a proposiciones indecorosas .

En sus señalamientos a quienes critican la sobrerrepresentación, apuntó en particular a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por plantear hoy un reparto legislativo plurinominal distinto al que avalaron siendo consejeros electorales.

“El anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada, y ahora están como la Chimoltrufia: ‘como digo una cosa, digo la otra’. El otro señor, Murayama, igual. Y dicen: ‘no, es que lo único que argumentan los de la transformación es que se debe aplicar la Constitución’. ¿Y qué más? ¿Qué no la ley es la ley?”, indicó.

En la mañanera de ayer, el mandatario se refirió a la movilización convocada para este domingo por diversos sectores que han participado en la llamada marea rosa.

Con un descaro y un cinismo están convocando a una marcha para eso. Entonces, ya, ya, ya. Cuídense, ya no sigan actuando de manera inconsecuente, les va a dar pena después; hasta se lo van a reclamar sus hijos, sus nietos.

Insistió que sectores que anteriormente no alzaban la voz para censurar la sobrerrepresentación hoy lo hacen y se ven mal, por lo que los llamó a cuidarse de no caer en lo irrisorio.

“Una recomendación respetuosa: se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo. Cómo es posible que hace 15, 20 años, se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de plurinominales, y durante todo ese tiempo se hace de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley, la elección pasada del 21, la elección del 18; y ahora dicen: ‘está mal’. Y no importa si se viola la Constitución, y no importa si se viola la ley.”