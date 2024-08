César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2024, p. 6

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) afirmó que seguirá luchando activamente en la protección y progresividad de las prestaciones, así como de los derechos adquiridos, en beneficio de la clase trabajadora.

En entrevista con La Jornada, el secretario general del gremio, Gilberto González Pimentel, señaló que los foros han abierto la puerta a acuerdos sobre la iniciativa de reforma al PJF y que por el momento el sindicato se reserva pronunciarse sobre acciones a tomar; sin embargo, aclaró que la mayoría de los agremiados no ven viable un paro de labores.

“No podemos abanderar algo en lo que probablemente salgamos perjudicados, tenemos que trabajar con base en estrategias. Como sindicato tengo que ver el mejor escenario para mis compañeros, esa es mi labor y función, aunque suene como traidor, aunque me vean como una persona que no está de lado de la institución, simple y sencillamente tengo que ser coherente y congruente con la función que me encargaron, que es velar por los intereses de los trabajadores, por su estabilidad laboral e integridad física, esa es mi tarea.