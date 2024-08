De no prosperar sus recursos legales en el ámbito nacional, explicó el también ex director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Solamente tenemos tres (alternativas): la primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional, debemos agotar recursos; la segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que es inminente, porque es lo que se desarrolla en el ámbito político. No es una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes, y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia, el cómo mantener esto , informó.

Mientras, el consejero de la Judicatura del Poder Judicial de la CDMX y ex delegado de la Benito Juárez Ricardo Amezcua Galán calculó que costaría más de 20 mil millones de pesos elegir a los mil 700 juzgadores federales e indemnizar a los salientes. Lo anterior, aclaró, sin contemplar a jueces locales.