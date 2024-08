E

s superflua la discusión en torno a la invitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin. No tiene nada de especial. La cancillería a cargo de Alicia Bárcena suministró oportunamente esta información a los medios: en concordancia con nuestro protocolo, el gobierno de México remitió notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones y organismos internacionales en las que ostenta membresía para participar en la ceremonia de transmisión de mando de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para la administración 2024-2030. Esto incluye a 208 mandatarios extranjeros y 34 titulares de organismos internacionales . Putin es uno de ellos, mitoteros.

Reforma fiscal

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) –un think tank del sector privado– insiste en la necesidad de una reforma fiscal integral que no sólo mejore la efectividad recaudatoria, sino que también promueva la equidad fiscal y responda a las necesidades de la transición demográfica . Dice: es necesaria una discusión pública sobre cómo reducir los gastos ineludibles y diseñar políticas recaudatorias acordes con los cambios demográficos que enfrenta el país . La discusión pública ya se dio en los Diálogos para la Transformación, de la campaña de Claudia Sheinbaum, que coordinó el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. La virtual presidenta electa ha insistido en que no habrá reforma fiscal, es decir, aumento de impuestos. Ha propuesto varias medidas como la digitalización de las aduanas y el SAT. En lo que sí hay coincidencia con el CIEP es en el combate a la informalidad, especialmente en el impuesto sobre la renta .

Megarreservas

Las reservas internacionales del país –una de las fortalezas contra las devaluaciones– aumentaron mil 437 millones de dólares durante la semana que terminó el 2 de agosto, para ubicarse en un nuevo máximo de 223 mil 162 millones de dólares, informó el Banco de México. Fue el mayor incremento desde el 8 de marzo de este año y permitió que estos fondos, que son acumulados por el Banco de México para hacer frente a un eventual choque financiero adverso, se ubicaran 4.9 por ciento por arriba del nivel que tenían al cierre del año pasado. Cuando tomó posesión el presidente López Obrador, en diciembre de 2018, sumaban 174 mil 609 millones de dólares. Han aumentado 48 mil 553 millones. Una de las fábulas inventadas por la oposición que estuvo muy de moda en aquellos días fue que Andrés Manuel iba a dilapidarlas, especulación que creció cuando designó a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Más allá de que antes fue funcionaria de Hacienda, por tanto, del equipo cercano de AMLO, ha resultado más estricta en el manejo del impresionante capital que cualquiera de sus antecesores priístas.