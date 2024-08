Moscú. Por segundo día consecutivo continuaron ayer los combates en la región rusa de Kursk, en el linde con Ucrania, desde que el martes cerca de mil soldados ucranios, apoyados por fuego de artillería y misiles, así como un número no determinado de tanques y carros blindados, lograron adentrarse cerca de 10 kilómetros en el territorio ruso, tomando por sorpresa a los guardafronteras rusos y aproximándose o entrando en Nikolayevo-Darino, Darino, Sverdlikovo, Oleshnia, Tolsty Lug, Nizhny Klin y Sudzha, entre otras localidades.

Mientras, el mando ucranio optó por guardar silencio sobre lo que sería la primera incursión de sus militares en territorio de Rusia, el triunfal reporte inicial del ministerio ruso de Defensa (el martes) sobre la expulsión de las tropas enemigas se hizo insostenible ante las alarmantes noticias difundidas en redes sociales (este miércoles) por los blogueros-Z.

Rybar, canal de Telegram, cercano a un grupo de expertos del ministerio de Defensa, publicó que las fuerzas ucranias tomaron el control sobre la estación de medición de gas Sudzha, que se utiliza para el tránsito del combustible azul destinado a Europa a través de Ucrania, y entraron en cinco localidades de Kursk. El Mundo Hoy de Yuri Podolyaka, que asegura reportar desde el lugar de los hechos, dio a entender que Sudzha está prácticamente rodeada, tomando en cuenta que las reservas del enemigo están cerca, y las nuestras, lejos .

En tanto, Semion Pegov, creador del canal WarGonzo, advirtió que no se trata de una incursión para tomarse una foto y retirarse. Esta vez hay todo un combate. El enemigo se preparó de verdad y hay que tener presente que Sudzha no es el único objetivo de este tipo de ataques . El politólogo oficialista Serguei Markov escribió en las redes sociales que en perspectiva no debemos descartar un ataque contra la ciudad de Kurchatov, donde se encuentra la central atómica de Kursk, situada a menos de 50 kilómetros de la frontera .

No está claro el objetivo de la ofensiva

No es claro cuál es, en realidad, el objetivo de esta incursión en territorio ruso, que a diferencia de las anteriores, sobre todo en la región de Belgorod, siempre eran reivindicadas por grupos paramilitares de voluntarios rusos contrarios al Kremlin y esta vez Rusia atribuye directamente al ejército ucranio.

De todas las versiones que circulan –mostrar que es vulnerable el territorio ruso en ataques de infantería; utilizar varias de las 14 brigadas que Kiev estaba formando como tropas de reserva; quedarse en una o varias localidades de Kursk el tiempo máximo que se pueda; avanzar hacia la central atómica de la ciudad de Kurchatov, por mencionar sólo cuatro posibles en teoría–, analistas militares se inclinan por la que parece más sensata de todas: que este ataque a una de las zonas menos fortificada del territorio de Rusia adyacente a Ucrania, y ante la falta de tropas de reserva cerca, podría deberse a una maniobra de Kiev para atraer fuerzas rusas desde el frente ante su avance, lento pero sostenido, en la región de Donietsk en las proximidades de Chasiv Yar, Toretsk y Pokrovsk.

Moscú, cabe recordar, lleva semanas intentando romper esa línea de defensa ucrania y, de conseguirlo, impedir la llegada de tropas de refuerzo y poder cortar los suministros al ejército enemigo, lo cual facilitaría acercarse a la siguiente línea de defensa de Ucrania más al norte que protege a las ciudades claves de Kramatorsk y Sloviansk todavía dentro de los límites administrativos de la región de Donietsk.