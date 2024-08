En referencia a un enfrentamiento a golpes entre taxistas y conductores de servicios de transporte a través de plataformas digitales que se reportó en la capital de San Luis Potosí y se prolongó por varias horas, el mandatario preguntó: ¿Estuvo en el reporte de hoy este tema? No, ¿verdad? Por eso no lo registramos, pero le pedimos a la secretaria de Gobernación que los atienda .

Exhortó a los campesinos que se manifiestan con bloqueos en la autopista México-Puebla en reclamo por el pago de un derecho de vía de hace décadas a no dejarse engañar.

Aseguró que detrás de este conflicto hay un abogado que está queriendo sacar raja, de estos muy oportunistas .

Añadió que en su administración “no se va reprimir a nadie; nosotros no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo. (…) A lo mejor están pensando que como ya se está terminando mi gobierno ahora es el momento. Pues no, porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie”.

López Obrador destacó que la reunión del gabinete de seguridad le informaron que este martes fue el tercer día, durante su administración, en el que se registraron menos homicidios, con un total de 45.