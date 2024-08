Emir Olivares y Laura Poy

Frente a las voces que han criticado el costo de la Refinería Olmeca, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la inversión para ese proyecto estratégico se equipara a la cifra ahorrada por el combate al huachicol.

De acuerdo con el mandatario, la nueva refinería, ubicada en la comunidad de Dos Bocas, Tabasco, costó 330 mil millones de pesos (16 mil 800 millones de dólares), mientras lo recuperado por evitar el robo de combustibles fue poco más de 337 mil 730 millones al 30 de junio.

En su conferencia de ayer, informó que la noche del martes invitó a cenar en Palacio Nacional a los representantes de las empresas y servidores públicos que participaron en la construcción de este complejo, que producirá 340 mil barriles diarios.

Cenamos para agradecerles por hacer esa obra en tan poco tiempo, con un costo muy bajo comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo, y de muy buena calidad. Es una magna obra hecha fundamentalmente por la ingeniería mexicana, con el apoyo de algunas empresas extranjeras .

Explicó que no se edificó con créditos, sino con recursos del presupuesto público. “¿De dónde salió dinero? Pues es lo que hemos ahorrado en el gobierno por no permitir el huachicol. Cuando llegamos se robaban 80 mil barriles (de petróleo) diarios en una asociación entre la delincuencia y las autoridades. ¿Cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol”.