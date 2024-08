as recientes elecciones celebradas en Venezuela ocurren en un contexto de enorme complejidad, no sólo por la importante dinámica interna, sino también porque tiene una dimensión geopolítica en donde están inmersos tanto el diseño neocolonial y neomonroista que intenta Estados Unidos para apropiarse de los recursos territoriales y estratégicos de América Latina y el Caribe, al cual algunos de nuestros países se subordinan, entre otros el Ecuador de Noboa, la Argentina de Milei y el titubeante Chile de Boric, que por ahora no son una tendencia dominante ante otra que busca mayor independencia y soberanía frente al injerencismo inaceptable en estos tiempos de intensificación de la crisis hegemónica de EU frente a la emergencia de nuevos bloques de poder como el de los BRICS.

No tendría el espacio para explicar todos los candados de seguridad que tiene el sistema de votación venezolano, a lo cual otros colegas se han referido de manera detallada, pero existe un tiempo legal para que el Consejo Nacional Electoral contraste el voto electrónico con las actas impresas y en pleno proceso de conteo la oposición ya cantaba fraude argumentando con apresuramiento que habían tenido un triunfo histórico lo que generó un día de mucha violencia en las calles.

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión extraordinaria el 30 de julio ( con la esperanza de la caída del régimen chavista , según dijo el canciller peruano González-Olaechea), pero no hubo consenso sobre la resolución que pedía al gobierno venezolano publicar de inmediato las actas . La ausencia de México y varios países del Caribe, más la abstención de 11, entre ellos Brasil, Colombia y Bolivia, dieron al traste con la intención (Infobae, 5/8/24).

Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la valiosa observación de que el conflicto poselectoral en Venezuela tiene que apegarse a la legalidad de ese país , criticando de manera serena y contundente el papel de la OEA que a dos días de la elección ya había declarado que no había ganado un candidato, sino otro sin tener pruebas de nada, y sin facultades legales, ¿con qué facultad se erige como juez electoral? Eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava. (Emir Olivares y Laura Poy, La Jornada 2/8/24).

El inefable secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que dada la abundante evidencia, es claro para EU y, más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos ( La Jornada, 2/8/24). Aunque a los cinco días esa oficina aclaró que no reconoce aún a González como presidente, desde México López Obrador critica a Blinken al considerar que no es legal emitir un fallo para dar como ganador o perdedor a un candidato como lo hizo con González.

Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando como perdedor o ganador a un candidato de otro país ¿que es eso? No hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos (Lidia Arista, Expansión, 2/8/24).

