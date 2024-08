En su conferencia matutina en Palacio Nacional señaló que estuvo atento de la pelea del joven pugilista, originario de Mazatlán, Sinaloa. “Estaba pendiente y me dio mucho gusto, porque ya está asegurada la plata, pero está echado pa’delante, o sea, está encarnando la voluntad de triunfo de México”.

Cuánta alegría me causó lo de Marco Verde que ayer (martes) ganó la pelea y el viernes va por el oro. Vamos a estar todos pendientes, muy pendientes.

A mí me gusta el boxeo, no hablo del boxeo político, pero este me gusta mucho. A veces hago cierto ejercicio, hago boxeo de vez en cuando. Además, suelta uno, ahí pegándole al costal. Es como cuando batea y viene la pelota y ve uno la carita de alguien, ¿no? y ¡tómala! , afirmó.