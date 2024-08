(Las mujeres) somos iguales (que los hombres), podemos lograr lo mismo o hasta más. La mayoría de mis entrenadores eran varones. Ahora, no sólo quiero inspirar a las niñas, sino también a los niños. No hay deporte de hombres y mujeres, sólo deporte , sostuvo.

Awiti, de padre keniata, madre mexicana y nacida en Inglaterra, afirmó que está consciente de todas sus raíces y las enseñanzas que le han aportado para alcanzar el éxito olímpico. Sin embargo, reiteró su agradecimiento con México por la confianza que recibió.

De todos los países de donde vengo tengo enseñanzas. Lo importante de México fue su mentalidad, donde estaba antes me veían como un número. Yo daba resultados y estaba bien, pero en el momento en el que no (di resultados), me hacían a un lado. Aquí me vieron como persona antes que deportista , apuntó.

Hace falta empatía para los atletas: Zambotti

Mientras Awiti rememora la proeza olímpica, Vanessa Zambotti la mira con orgullo. La ex judoca conside-ra a esta medalla como un motor para alcanzar más logros en es-ta disciplina, al tiempo que pide para la Conade un dirigente empático con los deportistas.

Al menos en el judo sí hubo el apoyo, pero creo que hace falta un poco más de empatía con los atletas. A lo mejor sí tienes el respaldo, pero a mí no me había tocado que un director del deporte no fuera a las competencias. No sé que problemas tengan entre la Conade y el Comité Olímpico Mexicano, pero debe haber más empatía.

Zambotti entiende que la medalla de Prisca permite cerrar un ciclo del cual ella fue parte en la década pasada, pero ahora espera un respaldo para impulsar a los talentos juveniles.