Afp

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2024, p. 5

Madrid. Con las yemas de los dedos, José Pedro y Marina examinan la entrada de la Sagrada Familia de Barcelona y luego exploran su fachada, en un museo en Madrid que expone maquetas de monumentos del mundo entero para que los ciegos puedan descubrirlos gracias al tacto.

¡Tantos detallitos! ¡Mira, qué tejado más raro! , se emociona José Pedro González ante la reproducción en madera de la famosa basílica diseñada por Gaudí, de un metro de altura, 137 veces más pequeña que la original.

No me lo imaginaba así , interviene Marina Rojas, quien dice que tocar el modelo “sorprende muchísimo, porque te haces una idea global de cómo es ese monumento. Es una maravilla, parece que tiene muchísimo detalle.

Por mucho que te expliquen, no puedes hacerte de verdad esa imagen de los monumentos, lo que genera un punto bastante grande de frustración. Al final, puedes tocar un trocito de muchas partes del mundo , agrega.

Los ojos de la mujer de 32 años alcanzan a ver sólo un poco de luz, pero no perciben nada más. Boston, su perro guía, lleva un mensaje sobre su arnés: No me toquen, estoy trabajando .