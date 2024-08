Omar González Morales

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2024, p. 5

El proyecto Cuéntame un Mural pretende aumentar la inclusión en el campo del arte, en específico de las personas con ceguera o debilidad visual, y logra expandir las experiencias para quienes padecen alguna discapacidad. El resultado de este trabajo podría considerarse una obra artística en sí misma.

En entrevista con La Jornada, Valtier Mejía y Cecilia González, dos de los creadores del dispositivo, hablaron sobre la necesidad de mayor inclusión para los discapacitados, lo que abre la posibilidad de cambiar la forma de hacer exposiciones en la actualidad.

“Yo soy ciego de nacimiento. El proyecto nació luego de que Cecilia intentó narrarme cómo se ve el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera. La verdad es que se esforzó mucho, y cuando me preguntó qué opinaba, le dije que no había entendido porque para mí, si algo no es táctil o audible, simplemente no existe”, aseguró Mejía.

González aseguró que se trata de un trabajo fundamental para comprender las condiciones de vida de otros: Muy pocas personas leen braille, por lo que pensar que colocar ese idioma es inclusivo, no lo es tanto. Es una barrera importante que enfrentamos, junto con superar lo visual para poder ponernos en los zapatos de Valtier un poco .

A partir de ahí, ambos se propusieron crear un proyecto que ayudara a conocer y vivir la experiencia de los murales, y nos reunimos en equipo para trabajarlo. Buscamos financiamiento y logramos obtener el apoyo del Desarrollo Cultural Citibanamex para llevarlo a cabo .

El primer mural adaptado a este proyecto fue Tejedores de sueños, de los artistas Saner y Sego, quienes lo realizaron para conmemorar el centenario del muralismo en México. Cecilia González afirmó con entusiasmo: “fue la primera pintura que quería que Valtier viera, porque pensé que le encantaría, y así fue. Además, conocimos a los creadores.