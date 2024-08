Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 8 de agosto de 2024, p. 4

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó ayer la presentación de la colección internacional Resonancias sin Fronteras, editada en español, francés y serbio por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en torno a la obra de los autores mexicanos Ramón López Velarde y Rosario Castellanos, del francés Jules Laforgue y la poeta serbia Desanka Maksimovic.

En lo que calificó de su última intervención relacionada con libros en materia literaria editados por el gobierno, Gutiérrez Müller expresó que la publicación de los textos es un homenaje a los escritores para promover la lectura en el país.

Ramón López Velarde y Jules Laforgue son dos autores que pasaron al mundo casi inadvertidos; era el momento de resarcirles casi este olvido y que fuesen distinguidos en ambas lenguas. El primero fue muy importante en este país, por lo que conocemos pero no trascendió, y que ahora se conozca en lengua francesa me parece un logro maravilloso. Lo mismo está pasando con Desanka y Rosario, porque aunque fueron muy populares en sus respectivos idiomas, no llegaron a esas complicadas lenguas que provienen de la antigua Yugoslavia , explicó Gutiérrez Müller en el salón José María Morelos y Pavón de la SRE, donde se realizó el acto.

Agregó que su papel como intermediaria en las gestiones de la edición obedeció a un humilde apoyo que quiso prestarle al Presidente, quien se propuso desde el inicio de su gobierno, en sus 100 compromisos, hacer una exhaustiva promoción de la lectura.