El hombre les informó que el dueño del lugar se presentó con un cerrajero, debido a que quien lo habitaba, una mujer identificada con el nombre de Asneidy, no respondía a sus llamados, por lo que los uniformados la encontraron muerta.

Exigen localizar a presunto feminicida de Abril Pérez

Por otra parte, la defensa de los familiares de Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicidio, solicitó al Tribunal Superior de Justicia una audiencia de control de garantías por omisiones del Ministerio Público, pues a casi cinco años de su muerte, el presunto autor intelectual, su ex esposo Juan Carlos García, sigue prófugo.

A su salida de las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en el Reclusorio Oriente, el abogado Héctor Pérez Rivera explicó: estamos señalando la omisión de no investigar su paradero y no presentarlo ante la justicia . Dicha persona cuenta con dos órdenes de aprehensión, pero no hay avances sustantivos, cuando son ya muchos años de espera y sólo se cuenta con una ficha roja para localizarlo y detenerlo , manifestó.