Kamala recordó a los delegados de la CNB, entre ellos el pastor Amos Brown, que los fundadores de la organización y sucesores se opusieron decididamente a las leyes e ideas racistas. En la década de 1960 los líderes eclesiales afroestadunidenses también estuvieron al frente de la lucha por los derechos civiles, al hacerlo, consideró Harris, estaban poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Aquella generación, enfatizó Kamala, trabajó junto con personas de otras creencias religiosas y distintos trasfondos étnicos, que coincidían en la lid contra el sistema racista, porque comprendió la importancia de las acciones colectivas que trascienden a un grupo en particular. Es decir, fueron capaces de involucrar en su batalla a actores sociales que vislumbraban un futuro esperanzador y diferente.

En la tradición de los predicadores afroestadunidenses Kamala Harris incorpora el poder interpelante del discurso, en el que, por así decir, dialoga con sus oyentes y éstos expresan su sentir con el clásico amén (así sea, verdaderamente), y/o usan distintas expresiones verbales/corporales para mostrar su estado de ánimo al expositor.

En un tema que ha polarizado a la sociedad estadunidense, Harris clarificó su postura al respecto. Quienes vayan a sufragar en las elecciones de noviembre tendrán que sopesar estas palabras: Mientras los extremistas se esfuerzan por quitar a las mujeres la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, los líderes religiosos están tomando una postura, sabiendo que no es necesario abandonar la propia fe o las creencias religiosas más arraigadas para aceptar que una mujer debe tener la capacidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y que su gobierno no le diga qué hacer. Y ella elegirá, en consulta con su pastor o su sacerdote, o un médico y sus seres queridos. Pero el gobierno no debería tomar esa decisión . Concluyó esta parte del discurso con una cita bíblica, “en este momento, prestemos atención a las palabras de la primera epístola a los corintios 16:13-14: ‘Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor’”.

En la disputa con Donald Trump, quien va a intensificar el uso de la Biblia en favor de sus intereses políticos, Kamala Harris tiene tras de sí un legado hermenéutico y de lucha para enfrentar al supremacista añorante de épocas oscuras.