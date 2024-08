L

a apabullante prevalencia del modelo empleado por el actual gobierno y pauta básica para la administración venidera, no parece haber mellado a la opinocracia. Después de un breve receso que pareció ser uno de meditación y cambio, han regresado a su cargada de siempre. Y lo hacen con similares y hasta redoblado empeño de oponentes irredentos. Se asoman a sus muchas ventanas con la soberbia intelectual que ya los distingue.

Ahí están, enteros por fuera pero hollados frente a las mayorías. Han vuelto, sin pizca de pena, a sus acendradas obsesiones con bríos renovados. No cejan de inventar recovecos en sus cotidianos ataques hacia todo lo que provenga de Palacio Nacional. Poco a poco le van sumando cierto malestar provocado por la consistente postura que despliega, en apoyo, la virtual presidenta electa. Y lo que es más notable todavía es que los medios de comunicación que los albergan insisten en sostenerles el cobijo. No les parece interesar que la credibilidad obtenida con su trabajo sea tan poca o, de plano, de nulo rendimiento. Tampoco atienden a lo que sucede en sus auditorios, cada vez más reducidos y reacios a sus consignas. Todos esos medios, sobre todo las grandes cadenas televisivas, rondan al borde de sus ya reducidos resultados financieros.