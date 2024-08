Ap Y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2024, p. 14

Quito. Ecuador negó ayer un pedido formulado la víspera por México de otorgar un salvoconducto para el ex vicepresidente Jorge Glas; lo informó al difundir nuevamente un boletín de abril en el que destacó que no procede tal requerimiento.

El opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), fundado por el ex gobernante Rafael Correa, afirmó en X: negar el salvoconducto a Jorge Glas es una muestra más de la flagrante violación de los derechos de un hombre inocente, ícono de la persecución política en Ecuador .