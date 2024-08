Desde hace algunas semanas la oposición y grupos afines exigen tanto al INE como al tribunal interpretar lo que dice la Constitución y hacer repartos con base en coaliciones y no partidos, con el argumento de que Morena y sus aliados estarán sobrerrepresentados .

De la Mata dijo al respecto: obviamente no puedo referirme a ningún caso particular que pueda presentarse, pero después de la asignación del INE resolveremos el tema de la sub y la sobrerrepresentación, que cabe decir que lo que tiene que ver con representación proporcional es recurrente, no tiene nada de extraordinario ni de anormal que impugnen. Yo recuerdo que desde 1997 siempre ha sido impugnada la representación proporcional .