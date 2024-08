Emir Olivares y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2024, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no especulará con las razones y la forma en que llegaron a Estados Unidos el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y Joaquín Guzmán López, porque es un asunto delicado .

Afirmó que su gobierno esperará hasta que haya información oficial de Washington para evitar un conflicto interno, al tratarse de uno de los grupos de mayor actividad ilícita en el país. Tenemos que cuidar la vida de los mexicanos .

En la mañanera de ayer, ante la insistencia de reporteros por conocer si el gobierno estadunidense había aportado mayor información sobre la aparente entrega , remarcó que hasta ahora sólo se le ha informado que Washington mantenía pláticas con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Y que de repente no sólo llegó Guzmán López, sino llegó el señor Zambada , subrayó el mandatario.

Pidió entonces a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez –presente en la conferencia–, ahondar en el tema. La funcionaria le consultó: “¿puedo explicar que…?” y fue inaudible el resto de la frase; ante lo que López Obrador respondió: no .

Y el tabasqueño volvió a tomar la palabra para dejar clara su posición: imagínense ustedes si no es delicado, estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo. Nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido, este acuerdo o no acuerdo, nos vaya a generar un conflicto interno mayor. Pero nosotros tenemos que cuidar la vida de todos los mexicanos. Entonces, no queremos especular, sino vamos a actuar a partir de la información .