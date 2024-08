H

ablar de lo que uno sabe o cree saber y no ponerlo en práctica... Hace mucho en un taller recomendé el trabajo con formas tradicionales, caí en cuenta de que nunca había hecho décimas y pues entonces manos a la obra. Sonetos, décimas y coplas es quizá de esas formas lo que más he trabajado. La semana pasada, apoyado en justipreciados autores, me referí a las dos primeras. Dejo acá no ejemplos, sino, si se me permite, ilustraciones de ambas presencias. Los tres –no ortodoxos– Sonetos sin sosiego, recientes; la décima de la décima , de hará cuatro años.

1. Oscuridad, no vengas a fregar, / bastante oscuro ha amanecido el día. / Déjame descansar, / déjame descansar en armonía. // Sé que imposible es, que no has de dar / el tu brazo a torcer, que es fantasía / la mi solicitud y, pues ni hablar, / el ángel que entre sueños mi voz guía. // Oscuridad, comienza / a aligerarte, pido, y tú más densa / te tornas, espesísima me amagas // con qué ferocidad. Hoy me la pagas . / No obstante lo que dices, ciego avanzo, / ¿avanzo? Soy tiniebla. Cuál descanso.

2. Cayendo y levantando, pero bien. / Dispuesto a continuar, a lo que venga / en esta vida manca y algo renga / y medio tuerta y tísica también. // No sé ya en realidad a qué me atenga / sobreviviendo a medias cuando mucho, / siendo como un aullido, más no escucho, / distante, aterrador. No sé que tenga // en mi cerebro de chorlito yo, / ni sé qué haya pasado o qué pasó / con la embriaguez que abríame el futuro // cuando futuro había. Esto es muy duro, / mas me lo conseguí, y en buena lid. / “Cayendo y levantando…” Vaya ardid.