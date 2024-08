Y esa invitación la hizo pública en varias ocasiones, no sin antes cuestionar el papel que tuvo Felipe Calderón en torno a las complicidades que tenía García Luna con las bandas del narcotráfico, “Fue un asunto muy grave de infiltración al gobierno; en los hechos prevaleció el narcogobierno. Si no estaba enterado de la gravedad de lo que estaba pasando, Calderón, sí le permitió a García Luna actuar con mucho poder y sí se dañó al país y hubo pérdidas de vidas humanas”. Y de pasadita, propuso López Obrador, que Calderón rompa su silencio .

Luego de que García Luna fue detenido y procesado en una corte de Nueva York, el mandatario mexicano dijo que sería bueno que hable. Independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca vuelvan a repetirse esas cosas. Que aporte pruebas y ayude a la purificación de la vida pública. Como seres humanos, que pueda decir: pido perdón por lo que hice, pero no fui solo, no actué solo . Así, se podría terminar con los chivos expiatorios, pero ello implicaría que aportara información desde que era integrante del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En particular, sobre quién le dio la orden de ir a buscar al segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y posteriormente cómo fue escalando de puestos en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, hasta convertirse en el secretario de Seguridad Pública con Calderón .

Pues bien, en ese mismo tenor el presidente López Obrador invita a El Mayo Zambada a que revele los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios de México y de Estados Unidos. Puede darlo a conocer y eso ayuda: que se sepa cuánto apoyo (léase coimas) daban a las autoridades (de ambos países) y que detalle quienes lo protegían (sus cómplices) para que se tenga toda la información . Y también que revele los acuerdos con las agencias de Estados Unidos. Transparentar todo, eso ayuda muchísimo .

Sigue sin clarificarse la captura, entrega, secuestro, negociación (etcétera, etcétera) del capo sinaloense, pero el mandatario mexicano considera que ello contribuirá a obtener la información de presuntos pagos a diversas autoridades de ambas naciones para contar con protección y así agilizar el envío-recepción de estupefacientes. Sin embargo, ello no es garantía que se erradique el tráfico a territorio estadunidense. Se deben atender las causas y combatir el consumo. Se detiene al señor Zambada, pero si no se atiende ese consumo y no se dan opciones a los jóvenes para que no sean enganchados por las bandas de narcotraficantes, no vamos a enfrentar el problema .

En su administración, aseguró López Obrador, pintamos la raya entre delincuencia y gobierno; no se protege a nadie; no hay complicidad como era antes, cuando se llegó al extremo de que García Luna protegía a una de las bandas; no se tolera ninguna práctica ilícita; se busca que no haya violencia; es una concepción distinta; allá se olvidan de atender las causas. Por ejemplo, el principal problema en Estados Unidos es el consumo; ¿qué pasa con los jóvenes? Fallecen 100 mil al año sólo por fentanilo, y puede ser que desaparezca el fentanilo, pero va a venderse otra droga igual o más letal .

Las rebanadas del pastel

Tras la sacudida financiera global del pasado lunes, el presidente López Obrador destacó que México pasó la prueba , al tiempo que reveló el nombre de la televisora” que intentó chantajear (200 millones de pesos) a la entonces candidata al gobierno de Veracruz Rocío Nahle: ¡sorpresa!, Televisa, lo cual sólo confirma, por si hubiera dudas, su modus operandi, aunque esta vez se le apestó.

