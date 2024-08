C

uando la parejita Vicente Fox-Marta Sahagún agandallaron la elección presidencial de 2000 no tenían un centavo, incluso debían la cuenta del hotel en la Ciudad de México. Y tenían que sobrevivir hasta diciembre cuando tomarían posesión. Entonces, el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, también conocido como el Ángel de la Dependencia, inventó una partida para gastos de transición . Sólo que fue algo ilegal porque no estaba comprendida en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. (Lleva el feo nombre de peculado). Le asignaron 20 millones de pesos, luego se supo que fueron más porque hicieron gastos sofisticados como contratar head hunters para formar el gabinete. De ahí salió Xóchitl Gálvez. ¿Por qué no existía una partida? Porque siempre había ganado el candidato del PRI y el gobierno los avituallaba en secreto. Este largo preámbulo es para informarles que Claudia Sheinbaum dispone de 50 millones de pesos para los gastos de transición que realice del 15 de agosto, en que el Tribunal Electoral le extenderá la constancia que la acredita como presidenta constitucional, al primer día de octubre en que tomará posesión. Anunció que no tocará un solo peso de la partida. ¡Wow!

Pasó el susto

El superpeso comenzó su recuperación y ayer el dólar se cotizó en 18 pesos y centavitos, había dado un brinco hasta 20 pesos. Las bolsas de valores del mundo amanecieron bien y de buenas, en plan de recuperarse del pánico del lunes, que no alcanzó a teñirse de negro, sólo fue día parduzco. Los indicadores microeconómicos aún no registran una desaceleración de la actividad en Estados Unidos. Los beneficios de las compañías dentro del S&P 500 en el segundo trimestre del año ni descienden ni son peores de lo esperado por el mercado. Habrá que decir que el nerviosismo seguirá más allá de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre. La impresionante –en muchos sentidos– Kamala Harris lleva ventaja en cuanto a contribuciones a Donald Trump. La televisión y las redes sociales se mueven con dinero.

Burger King

Alsea llegó a un acuerdo para vender su negocio Burger King en España, de acuerdo con el servicio de información Axis. El convenio fue con Burger King Spain, que es el franquiciatario maestro de la cadena de comida rápida de origen estadunidense y que a su vez pertenece a Restaurant Brands Iberia. De esta manera, 54 establecimientos –uno menos que los 55 con los que inició el año– dejarán de formar parte de su portafolio de mil 125 establecimientos que tiene en ese país, que además incluye Foster’s Hollywood, Domino’s Pizza, Vips, Starbucks y Ginos. La compañía Alsea sostiene un litigio de carácter fiscal con el gobierno mexicano del cual no se ha informado recientemente.