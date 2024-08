E

l 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a un afluente del río Sonora; los tóxicos, provenientes de una presa de jales, afectaron a más de 22 mil residentes de ocho municipios y 37 comunidades de la sierra norte de Sonora. El derrame provocado por la negligencia del consorcio es todavía el peor desastre ambiental vinculado a la minería en toda la historia del país, y durante la década transcurrida desde entonces, al daño ecológico se han sumado letales afectaciones a la salud de los pobladores, así como una permanente burla a las obligaciones corporativas de remediación e indemnización.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto fue notoria la protección oficial al conglomerado del magnate Germán Larrea, hasta el punto en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le entregó 73 cajas de documentos del expediente del caso sin conservar copias físicas ni digitales. El encargado de supervisar el funcionamiento de las plantas, el ex subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua Víctor Hugo Alcocer, hoy es empleado de Grupo México.

En la actual administración federal ha habido un viraje para bien, palpable en el seguimiento puntual de la situación por parte de la Semarnat y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Gracias a la atención prestada por esta dependencia, se sabe que la contaminación del agua no sólo no se atenuó con el tiempo, sino que presentó alarmantes repuntes: mientras en marzo de 2020, en 35 por ciento de las tomas estudiadas se rebasaban los límites permitidos de plomo, para julio, 57 por ciento ya excedían el volumen considerado seguro por la norma oficial mexicana correspondiente. El cambio no se ha limitado a lo testimonial, pues hace un año la Semarnat presentó una denuncia penal contra Grupo México por su incumplimiento en la remediación ambiental.