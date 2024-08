Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2024, p. 26

Madrid. Josep Rull, presidente del Parlamento autonómico catalán, convocó para mañana al debate y votación para la investidura del socialista Salvador Illa como futuro presidente del gobierno, que pondrá fin a casi 15 años de administración nacionalista en la que, entre otras acciones, se impulsó el proceso de secesión unilateral fallido de octubre de 2017.

De salir adelante la votación, para la que serán necesarios los apoyos del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y En Comú Podem, Illa se convertirá en el tercer presidente catalán de las filas socialistas desde la restauración de la democracia tras la dictadura fascista de Francisco Franco, después que lo hicieron en su día Pasquall Maragall y José Montilla.

La tensión es máxima en Cataluña, sobre todo en las cúpulas de los partidos independentistas, ahora abiertamente enfrentados tras los comicios del 14 de mayo, en los que el PSC fue la fuerza más votada, seguida de Junts per Catalunya (JxCat), cuyo líder, el ex presidente Carles Puigdemont, se comprometió a abandonar la política en activo si no salía elegido en las urnas. ERC, que detentaba el poder, pasó a ser la tercera fuerza.