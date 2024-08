El gobernador comparte el mensaje demócrata de que Trump y su compañero de fórmula JD Vance son una amenaza para el futuro del país, pero insiste en que su partido tiene que hacer más que sólo repetir eso. Si no ofrecemos algo que sea alternativo y que realmente funcione para la gente (el mensaje de los republicanos) es mucho más fácil de expresar , usando el mensaje antimigrante de sus contrincantes, explicó en entrevista con el periodista Ezra Klein.

Pero su forma de caracterizar al candidato republicano Donald Trump como weird elevó su perfil político en este ciclo electoral. En entrevistas, Walz ha dicho de Trump: “escuchen a ese tipo. Habla de Hannibal Lecter, de darle toques eléctricos a tiburones y casi cualquier locura que se le ocurre. Le damos demasiado crédito… ¿Alguien lo ha visto reír? Todo eso me parece muy extraño”.

El país necesita inmigrantes

Walz endosa las propuestas del presidente Joe Biden y Harris para el control fronterizo, pero al mismo tiempo se ha atrevido a señalar que Estados Unidos necesita inmigrantes, “especialmente en un estado como Minnesota, donde estamos envejeciendo. Lo mismo está ocurriendo en Japón… en Finlandia…en Corea del Sur. Vamos a tener que pensar qué implica eso”, señaló en su entrevista con Klein.

Pero el ahora candidato a la vicepresidencia tendrá como tarea principal resaltar los fracasos y fallas de Trump y Vance. En torno a la migración, comentó, con Vance, ¿qué es lo que ofrece? Sacar a todos (los inmigrantes), entonces van a deportar a todos , indicando que eso no es viable. Afirmó que una solución real es abordar las razones –sea cambio climático o inestabilidad política, entre otras– por las cuales la gente está abandonando sus países para venir a Estados Unidos, y reconocer que el sistema migratorio está descompuesto, en lugar de demonizar a los migrantes.

Estas posiciones pro migrantes no son nuevas. Como gobernador, Walz promulgó leyes que ahora otorgan licencias de manejo a todo residente de su estado sin importar su condición migratoria, y apoyó la declaración de su entidad como santuario.

Su experiencia en política internacional es limitada. Abogó por el envío de armas a Ucrania. Vivió un año en China trabajando de maestro, donde aprendió mandarín. Apoyó, como legislador, una resolución del Congreso condenando el golpe de Estado en Honduras. Se opuso a las nuevas medidas impuestas por el entonces presidente Trump contra Cuba afirmando, en Twitter, que limitar las relaciones con la isla daña los intereses de granjeros y rancheros de Minnesota .

La campaña de Trump y Vance de inmediato calificó a Walz de izquierdoso radical , quien abrirá nuestras fronteras a los peores criminales y de liberal estilo San Francisco .

Pero esa etiqueta no será tan fácil de aplicar, y no sólo porque Walz ha visitado San Francisco una sola vez, mientras su contrincante Vance vivió ahí cuatro años trabajando como financiero especulativo, sino porque su desempeño político no se presta a esas caracterizaciones. “Su historial en el Congreso fue mucho menos progresista de lo que la narrativa pública indica. Votó con los republicanos frecuentemente y fue uno de los pocos demócratas que votaron a favor de declarar a Eric Holder (el procurador general de Barack Obama) en desacato del Congreso en torno del escándalo de Rápido y furioso”, indica el reportero Jake Sherman, de Punchbowl news, en X.

Pero Walz tampoco teme el calificativo de progresista . Nunca rehúyan de nuestros valores progresistas , declaró en una llamada masiva por Zoom organizada por White Dudes for Kamala, concluyendo que el socialismo de una persona es la buena vecindad para otros .

Walz tampoco rehuye de su amor por el rock & roll. Cuando Bruce Springsteen ofreció un concierto en su estado en marzo del año pasado, el gobernador declaró: “al darle la bienvenida a El Jefe a Minnesota, donde miles se preparan a atestiguar una leyenda viva en acción, me enorgullece proclamar que hoy es Día de Bruce Springsteen en Minnesota”.