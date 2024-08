René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2024, p. 30

Chimalhuacán, Méx., Recolectores de basura particulares bloquearon por más de ocho horas, con basura y sus camionetas, la vía Bordo de Xochiaca, a la altura del canal de aguas negras Río La Compañía, en protesta porque el crimen organizado les exige una cuota de 50 mil pesos semanales por derecho de piso; de no pagar, dijeron que los amenazaron con quemar y balear sus unidades, y privarlos de la vida.

Ayer, pasadas las 8 de la mañana, los inconformes cerraron la vialidad, el carril confinado de la línea 3 del Mexibús y el distribuidor vial que conecta a dicha arteria con las avenidas Las Torres y Ampliación Bordo de Xochiaca, zona de mayor tránsito entre los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

Además, atravesaron 60 de sus 154 unidades, de diferentes capacidades de carga, y poco después de las nueve horas descargaron los desechos de cuatro de ellas en ambos sentidos del Bordo de Xochiaca. Más de una tonelada de residuos quedó en dos montículos para impedir el paso de cualquier automotor.

Jorge Salas, dirigente de la asociación civil de Grupo Salas Recolectores, denunció que el lunes: recibimos una visita en el punto donde nos concentramos todos. Llegó gente armada, dos personas en dos motos. Me dijeron que si no daba la cuota de 50 mil pesos cada ocho días no nos iban a dejar trabajar; incluso, nos amenazaron con quemar y balear las unidades, y matarnos .

Hace una semana fueron amagados por primera vez cuando los extorsionadores les pidieron dinero a cambio de no hacerles daño y permitirles laborar.

Ante las advertencias, el servicio se suspendió y los afectados buscaron la intervención de las autoridades locales, pero no hubo respuesta. Por ello, tras la segunda amenaza, acordaron protestar públicamente. El lunes en la noche la agrupación advirtió del cierre vial: Más de 40 años de recolección de basura independiente en Chimalhuacán en riesgo por las extorsiones. Luchamos por nuestras vidas y trabajo .

Grupo Salas Recolectores pretendían llevar a cabo otro cierre en la autopista Circuito Exterior Mexiquense, en la carretera México-Texcoco, el acceso a la central de abastos de Chicoloapan y todos los puentes vehiculares secundarios que conectan con Nezahualcóyotl.