De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2024, p. 9

Ambos levantaron la manos como para abrazar la confianza, pe-ro Marco Verde era el vencedor ante el británico Lewis Richardson por 3-2. Ahora se abre la oportunidad de pelear por una medalla de oro en París 2024. De lograrlo, sería apenas la tercera dorada para México en poco más de un siglo de boxeo olímpico.

Verde devolvió así al pugilismo mexicano un poco de la dignidad perdida tras décadas de resultados magros en Juegos Olímpicos. Después de la plata de Héctor López en Los Ángeles 1984, transcurrieron más de 30 años en los que sólo se consiguieron tres preseas de bronce: Mario González Lugo, en Seúl 1988; Cristian Bejarano, en Sidney 2000, y Misael Rodríguez, en Río de Janeiro 2016.

Ribete épico

Una mera anécdota, si no se tratara de un deporte que se considera enraizado en la identidad y la sensibilidad de un país. Volver al medallero en el cuadrilátero y a una final, ya tienen un ribete épico en la carrera de Verde, sobre todo porque los resultados de las últimas décadas son poco optimistas.

Con el bronce asegurado tras ganar la semifinal, el de Mazatlán no quería quedarse instalado en ese peldaño del podio que no han superado lo últimos tres medallistas olímpicos. Dijo que quería morirse en el intento y demostró que voluntad no le falta.

El británico Richardson, quien fue campeón europeo en 2022, también llegó con esa aspiración y tuvo momentos de genuina inspiración que hicieron el combate muy cerrado en la categoría de los 71 kilogramos.

Verde, 1.80 metros de estatura de cuerpo sólido y musculoso, lucía con más vigor que su adversario inglés con su 1.87, más espigado. Apenas empezó el combate, el mexicano se apropió del ritmo y el curso del primer episodio. Con combinaciones de dos golpes, mayor fuerza en los impactos y un buen repertorio ofensivo, sometió a su rival. Ese primer capítulo lo ganó el tricolor sin asomo de duda.

El británico supo entender la situación en la que estaba metido y leer al mexicano. En el segun-do episodio notó que Verde fue más impaciente y trataba de repetir la dosis anterior atacando al rostro. En ese cometido, estaba la clave para revertir la desventaja, Richardson aprovechó el descuido de la guardia contrincante para meter la derecha con solidez en varias ocasiones. Hubo más puntos a su favor y el round se lo llevó gracias a su inteligencia sobre la lona.