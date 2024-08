Sandra Hernández García y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2024, p. 33

Diputados de Morena en el Congreso local llamaron a la presidenta de la mesa directiva, la panista Gabriela Salido, a que rectifique el turno dado a la Comisión de Planeación de la iniciativa que propone regular las rentas de vivienda en la Ciudad de México.

La coordinadora de Morena, Martha Ávila, criticó la decisión de Salido de turnar la iniciativa a esa comisión, pese a que el tema concierne a las de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia; y acusó que el presidente de la Comisión de Planeación, el panista Ricardo Rubio, no tiene la intención de presentar el proyecto de dictamen ni disposición para aprobarlo.

El lunes pasado, Rubio informó que recibió la iniciativa y comentó que la ley dispone de hasta 45 días para dictaminarla; esto, a menos de un mes de que concluya la segunda legislatura.

No queremos pensar que se trata de una venganza contra la ciudadanía por no haber sido beneficiados en las pasadas elecciones , dijo el diputado Alberto Martínez Urincho en conferencia de prensa, quien además aseguró que se trata de una importante modificación para la ciudadanía que no puede esperar.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, aseguró que ya se presentó un oficio a la mesa directiva para que se modifique el turno a la iniciativa y pueda ser desahogada por las comisiones competentes.