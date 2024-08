Fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo con costos bajos. No se hace una refinería en ese tiempo ni con ese precio, tampoco con esa inversión en ningún lugar del mundo. Habían transcurrido 34 años sin que se hiciera una nueva refinería, todo el periodo neoliberal decidieron los tecnócratas corruptos vender petróleo crudo y comprar gasolinas, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, así se puede resumir lo que fue la política petrolera en el periodo neoliberal.

Controversias por grandes proyectos

Durante su conferencia, señaló que sus grandes proyectos fueron sumamente cuestionados al considerar su inviabilidad y al terminar el sexenio se ha demostrado que pudieron concretarse. Citó el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al que tampoco le otorgaban credibilidad, pero que ahora, a poco más de dos años de operación ha alcanzado ya el punto de equilibrio financiero.

Cuando hicimos el aeropuerto, como no pudieron hacer una gran transa con la construcción del aeropuerto de Texcoco..., muchísimo dinero se iban a robar. Decidimos no hacerlo, sino construirlo en Santa Lucía. Se realizó en muy poco tiempo (dos años y medio) y nos ahorramos 120 mil millones de pesos; quedaron enojadísimos, todavía no se les pasa el coraje.

Otro proyecto criticado es el Tren Maya, al cual tampoco se le concede viabilidad; sin embargo, aun cuando entró en funcionamiento en sus primeras etapas en diciembre, se cuestiona que se canalizan más recursos de los que genera.

Con 150 mil millones de pesos de inversión, sin recurrir al endeudamiento, ya que la aportación provino del dinero del presupuesto, el Tren Maya ya opera. López Obrador aclaró que toda nueva empresa requiere de un periodo de arranque para alcanzar equilibrio financiero, pero ya desde ahora se descalifica porque se le canalizan recursos, cuando en realidad se construyó a partir del ahorro derivado del combate a la corrupción.