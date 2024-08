Cuando se le insistió sobre esta situación internacional y el pánico en los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos, el mandatario garantizó que la economía nacional está fuerte ante cualquier contingencia. Tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Podemos resistir un poco más por dos razones: la primera, que se tienen reservas suficientes en el Banco de México, y la otra por la apreciación del peso, contrario a lo que sucedió en los pasados ocho sexenios, cuando se presentaban constantes devaluaciones.

Remarcó que la caída del peso por la inestabilidad financiera no fue muy significativa .

Para sustentar sus palabras, presentó una lámina con el impacto de esta situación financiera en monedas de diversas naciones.

De acuerdo con los datos, el franco suizo es la moneda ahora en primer lugar más apreciada en cuanto al dólar estadunidense –superando al peso– con 13.9 por ciento a favor; y nuestra moneda es la segunda, con 5.8 por ciento a favor.

Sin embargo, detalló López Obrador, el dólar canadiense y el euro cayeron 4.4 y 3.7 por ciento, respectivamente; el yen japonés, 29 por ciento; el real brasileño, 44, y el rublo ruso, 77 por ciento a la baja.

Refirió que la semana pasada se reportó un incremento en el desempleo en Estados Unidos.

Las cifras oficiales señalan que en julio se crearon apenas 114 mil empleos nuevos en el vecino del norte, 35 por ciento menos de lo esperado.

Esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países , sostuvo el jefe del Ejecutivo mexicano.

Pero, insistió, no nos afecta tanto, porque nuestras finanzas están muy fuertes; desde luego son vecinos Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo: afecta en Japón, afecta en todos lados. Pero nosotros podemos resistir un poco más .

Se dio tiempo de ser irónico: “lo único que no me gusta es eso de ‘lunes negro’. ¿Por qué no lunes blanco o de otro color?”