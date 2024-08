Algo más: de acuerdo con el área de análisis de CIBanco, los mercados financieros iniciaron la semana con fuertes caídas ante las especulaciones de que Estados Unidos pueda entrar en recesión económica, luego de que los datos de empleo estadunidense del pasado viernes revelaron que se crearon 114 mil posiciones laborales en julio y la tasa de desempleo subió a 4.3 por ciento, la mayor tasa desde octubre de 2021. No obstante, tal escenario pareció precipitado y todo apuntó a una reacción exagerada .

La Jornada (Clara Zepeda) lo reseñó así: Los datos del empleo y de las manufacturas en Estados Unidos encendieron las alertas de que el aterrizaje suave de la economía estadunidense ante las altas tasas internas de interés no será posible, por lo que las áreas de análisis de instituciones financieras empiezan a revisar al alza las probabilidades de recesión en Estados Unidos. Una de las consecuencias más directas de este creciente pesimismo macroeconómico es un drástico ajuste a la baja en las perspectivas sobre las tasas de interés. Los analistas disparan las opciones de una baja de tasas de la Reserva Federal de 0.50 puntos porcentuales en su reunión de septiembre .

a más reciente sacudida financiera mundial, que no la última, sólo confirma, por si a estas alturas alguien tuviera dudas, que la famosa globalización siempre socializa las pérdidas, nunca las ganancias, pues éstas son acaparadas por los grandes corporativos, que suelen salir ilesos –por no decir que son los únicos ganones– de este tipo de terremotos cuyo epicentro casi siempre se localiza en Estados Unidos. En cambio, pequeños y medianos inversionistas, más los ciudadanos de a pie, son reventados, mientras se deprecian las monedas de un buen número de naciones.

▲ Glenn Carell, especialista en operaciones en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, durante la accidentada sesión de ayer, marcada por los temores de que la desaceleración de la economía estadunidense empeore y siga afectando a los mercados financieros del mundo. Foto Ap

Sobre la zarandeada bursátil, financiera y cambiaria, el presidente López Obrador dijo que, en efecto, el epicentro es Estados Unidos y tiene impacto mundial; a finales de la semana pasada empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos .

De cualquier forma, dijo, México tiene margen de protección; no nos afecta tanto, porque nuestras finanzas están muy fuertes; desde luego, somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, pero nosotros podemos resistir un poco más, por dos razones: tenemos reservas internacionales suficientes, récord, del Banco de México; nunca, como ahora, se había tenido tantas (221 mil millones de dólares); además, en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció, no nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto; es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa .

También la virtual presidenta Claudia Sheinbaum comentó el punto: Estamos preparados para cualquier escenario económico internacional; hoy estamos en mejores condiciones de afrontarlo; hay reservas en una economía sólida y fuerte, con finanzas sanas .

Va para un año que el gobierno federal denunció penalmente a Grupo México por incumplimiento y el corporativo se mantiene impune: Una década después del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre (propiedad del tóxico Germán Larrea) en la cuenca del río Sonora, la remediación de los graves daños sigue pendiente en las ocho comunidades afectadas; los niveles de aluminio, antimonio, arsénico y bario continúan altos en las aguas del cauce ( La Jornada, Cristina Gómez Lima). Se trata de contaminación crónica por cortesía del barón. ¿Hasta cuándo?

