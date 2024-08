Sin embargo, con el capitalismo la producción de bienes se multiplicó y la mentalidad se transformó. La demanda de mercancías se convirtió en una obsesión y en la base del capital, ya que quien no trabaja y no compra no genera riqueza. Pero la frugalidad franciscana no es adecuada para los dueños de las empresas.

Se podría vivir con lo mínimo necesario o a través de la producción para el autoconsumo (sin pasar por el mercado). Sin embargo, una realidad de este tipo frena el avance de la productividad, de la tecnología y de la ciencia, porque si no hay demanda no crece la producción.

El mercado manda en nuestra sociedad y atrás del mercado está la competencia para generar bienes y servicios de mejor calidad y al menor costo posible. De esta manera se incrementa la riqueza en este sistema económico.

Para bien y para mal, el capitalismo tiene como sustento el incremento de las ventas de bienes y servicios. Quien esté en contra de este sistema lo mejor que puede hacer es reducir la compra de mercancías.

