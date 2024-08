N

o faltará algún mal intencionado analista que atribuya la tormenta financiera mundial al proceso por el cual Morena y aliados tendrán mayoría calificada en el Congreso, podrán modificar la Constitución y reformar al corrupto Poder Judicial. Sin embargo, sólo un presidente mexicano ha logrado desatar una crisis internacional: el priísta Ernesto Zedillo y su mal recordado efecto tequila . Lo que está ocurriendo en estos días no tiene que ver con la iniciativa del presidente López Obrador, ampliamente respaldada por su sucesora, Claudia Sheinbaum. ¿Qué sucede? La prensa y analistas financieros coinciden en describir estos factores: 1) existe el temor a una desaceleración de la economía de Estados Unidos; 2) la Reserva Federal se encamina a bajar la tasa de interés para enfrentar el problema; 3) algunas de las bolsas de valores sufrieron pérdidas importantes: 4) el bitcóin se desplomó de 60 mil a 50 mil dólares; 5) el mal dato de empleo en Estados Unidos prendió la mecha de un polvorín que llevaba tiempo incubándose. 6) La decisión de un solo hombre, el Oráculo de Omaha, Warren Buffett, de vender la mitad de sus acciones de Apple, derrumbó el valor comercial de la compañía y arrastró a otras, justo antes de que debute su nuevo iPhone 16 con inteligencia artificial. En pocas palabras, la tormenta perfecta.

Serenidad

Probablemente los tumbos en los mercados se prolongarán más allá de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. No será el mejor recibimiento para Claudia Sheinbaum, que tomará posesión de la Presidencia el 1º de octubre. Reaccionó con serenidad y objetividad. El gobierno mexicano está preparado para cualquier eventualidad, la economía es sana, las reservas internacionales son fuertes, el dato del empleo local es bueno. No hay que adelantarse a los pronósticos de una recesión, dijo.

Aporreado

El superpeso mexicano ya venía de una mala racha y se devaluó hasta 20 unidades por dólar en el mercado internacional. Los bancos comerciales de México lo cotizaron en 20.13, como promedio. Las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mantuvieron una cotización de 19 pesos.

TikTok

El gobierno de Estados Unidos no suelta a TikTok, de una compañía de empresarios chinos con un éxito singular en nuestro país. Ahora tiene una demanda porque, supuestamente, de forma deliberada y en repetidas ocasiones no protegió la privacidad de los niños. A principios de año, el presidente Biden firmó una ley que los obligaría a vender TikTok a una compañía estadounidense (of course) o, de otro modo, se prohibiría. La empresa ByteDance impugnó.