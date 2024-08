El detonante de la disputa fueron las declaraciones del ex presidente Carles Puigdemont del pasado sábado, cuando advirtió que volvería a España después de siete años residiendo en Bélgica para evitar a los tribunales españoles y acusó de su posible detención al pacto entre ERC y el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Indicó que son una organización soberana, radicalmente democrática y tomará siempre las decisiones políticas contando con su militancia, con mayoría y consenso .

Desde el frente del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), respondió la presidenta, Laura Borrás, quien aseguró que en un proceso de liberación no pactas con quien no quiere que te liberes , en alusión al PSC y su líder, Illa, quien fue además uno de los principales defensores de la aplicación en su día del artículo 155 de la Constitución para la intervención de las instituciones catalanas tras la declaración fallida de independencia de octubre del 2017.

Además, dentro del bloque nacionalista, se está a la espera de lo que decida el bloque de las juventudes de ERC, Jovent Republicà, que tiene autonomía en el sentido de su voto y que si finalmente decide no apoyar la investidura de Illa podría bloquear el futuro gobierno de coalición entre PSC, ERC y En Comú Podem.

El presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ex consejero del gobierno de Puigdemont, tendrá que iniciar los contactos con los grupos parlamentarios para decidir la fecha del debate de investidura, que debería ser esta misma semana.