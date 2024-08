▲ Habitantes de Hermosillo, Sonora, durante una manifestación hace dos años por la contaminación que provocó la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en el río Sonora, en agosto de 2014. A la fecha no hay un plan de remediación efectivo , reprocharon. Foto Cristina Gómez Lima

Martes 6 de agosto de 2024

Hermosillo, Son., El derrame de sustancias tóxicas procedente de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, que contaminó al río Sonora hace 10 años, dañó la salud de la señora Martha Patricia Velarde y sus dos nietos, originarios del municipio de Baviacora. Los tres se vieron obligados a salir del país para alejarse de la fuente de contaminación, contra la cual, a la fecha, aún no se elabora un plan de remediación efectivo.

Estudios realizados por laboratorios oficiales detectaron en los cuerpos de los descendientes de Velarde niveles alarmantes de plomo, aluminio y cobre, metales pesados que les afectaron su desarrollo mental y su sistema nervioso central; además, padecieron alopecia y requirieron medicamentos dermatológicos.

En entrevista, habitantes ribereños dijeron estar cansados de exigir justicia, luego de múltiples promesas de los gobiernos y funcionarios, por los graves perjuicios que padecieron a consecuencia del derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución acidulada de sulfato de cobre al arroyo Tinajas del municipio de Cananea, que alcanzó al río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora.

Martha Patricia resaltó que las dosdependencias más involucradas en la problemática y solución del derrame, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano del Seguro Social, no han aceptado la recomendación 50/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que se pide apoyo a los perjudicados y remediación ambiental.

Anteponen las necesidades de Grupo México

“Las conclusiones aquí son contundentes –puntualizó Velarde–. El uso del agua debería ser prioritario para el uso doméstico y agrícola, pero las necesidades industriales de Grupo México han sido puestas por encima de nuestros derechos humanos”.

Por su parte, Humberto de Hoyos Félix, vecino de Cananea, repudió la explotación indiscriminada de recursos hídricos por la minera. “Después de agotar el río San Pedro, ahora tienen sus ojos puestos en los ríos Bacanuchi y Bacoachi.

“Están sacando un promedio de 50 mil metros cúbicos de agua, secando los ranchos. Queremos parar el huachicoleo de Germán Larrea”, propietario de Grupo México.

La frustración de los lugareños es palpable. La mina de Cananea no le da trabajo a Cananea. La gente le tiene miedo, , afirmó De Hoyos Félix. Es un consorcio con mucho dinero, y a veces sentimos que estamos peleando cuesta arriba por nuestros derechos , reprochó.