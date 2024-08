Periódico La Jornada

Martes 6 de agosto de 2024, p. 8

El director de cine David Lynch, conocido por películas de esencia surrealista que desafían convenciones, anunció ayer en redes sociales que padece enfisema debido a que he fumado durante muchos años. Debo decir que lo disfruté mucho y me encanta el tabaco (su olor, encender cigarrillos, fumarlos), pero este placer tiene un precio (...) Hace más de dos años que lo dejé. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que, salvo por el enfisema, estoy en excelente forma. Me siento feliz y nunca me retiraré. Quiero que todos sepan que realmente aprecio su preocupación .