Estoy muy contenta y orgullosa de lo que hice , declaró la brasileña. La gimnasia no es un deporte fácil. Nos entrenamos mucho para esto, repeticiones, fallos y a veces no logramos lo que buscamos .

La cuenta global de Biles (siete oros, dos platas y dos bronces) le permitieron empatar a la checa Vera Caslavska por la segunda mayor cantidad en la gimnasia olímpica femenil. No puedo estar más orgullosa de lo que he hecho , sostuvo Biles. Tengo 27 años y me voy de estos Juegos con cuatro medallas para añadir a mi colección. No estoy loca por ello .

En su último día de competencia, Biles perdió una medalla cuando resbaló y cayó del aparato al acabar su serie acrobática en la final de viga de equilibrio, lo que le negó la oportunidad de agregar a los bronces que ganó en el evento en los Juegos de 2016 y 2020.

Una caída de la reina

Con un leotardo azul y blanco con más de 5 mil cristales, Biles estaba a más de la mitad de su rutina cuando no pudo mantener el equilibrio. Cayó de la viga sobre la lona, mientras miles de personas suspiraron en una Arena Bercy abarrotada.

Hubo una larga espera para que se publicara su puntuación. En algún momento, Biles no pudo ocultar su insatisfacción con la mirada al saber que no iba a terminar en el podio de las medallas.

La prueba la ganó la italiana Alice D’Amato, con una puntuación de 14.366. La china Zhou Yaqin obtuvo la plata con 14.100, justo por delante de la italiana Manila Esposito.

En barra fija, la alegría cayó en América Latina con la plata del joven colombiano de 17 años Ángel Barajas, quien obtuvo una presea en su primera experiencia olímpica.

El japonés Shinnosuke Oka ganó el oro y el bronce lo compartieron el chino Zhang Boheng y Tang Chia-hung, de Taiwán.

En la final de barras paralelas, Zou Jingyuan ganó el segundo oro para china, el ucranio Illia Kovtun se quedó con la plata y el japonés Shinnosuke Oka, el bronce.